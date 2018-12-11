Акція на підтримку українських політв'язнів (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

12 грудня на засіданні Європарламенту українського режисера Олега Сенцова мають нагородити премією Сахарова

У Києві біля посольства Європейського Союзу відбулася акція на підтримку українських політичних в'язнів, яких незаконно утримують у в'язницях у Російській Федерації. На заході у вівторок, 11 грудня, було присутньо 25 людей, повідомляє "РБК-Україна".

Дана акція була присвячена наміченому на 12 грудня засіданню Європарламенту, на якому український режисер і письменник Олег Сенцов, який незаконно утримується у в'язниці у РФ, має бути нагороджений премією Сахарова за свободу думки.

Акція в Києві біля посольства Євросоюзу (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На плакатах мітингувальників були зображені фото військовополонених і політв'язнів.

Також були приведені цитати із декларації прав людини.

У Києві активісти вимагали звільнити в'язнів Кремля (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Активісти вимагали звільнення захоплених українців із російських в'язниць.

Також учасники прийняли звернення до країн-партнерів для ухвалення "акту Магнітського", який би дозволив притягувати до відповідальності порушників прав людини в тимчасово окупованому РФ українському Криму.

Акція в Києві біля посольства Євросоюзу (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що сестра українського політв'язня режисера Олега Сенцова Наталія Каплан, яка представляє його в Страсбурзі на церемонії вручення премії Андрія Сахарова, подякувала Європарламенту від імені брата.

Нагадаємо, Олег Сенцов, український режисер, який незаконно утримується в російській в'язниці був нагороджений "За людську гідність" польським урядом.

Також ми писали про те, що за словами російського режисера Аскольда Курова, в даний час здоров'я Олега Сенцова покращується.