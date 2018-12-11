Прокурор АРК рассказал, что ждет "судей" захваченных моряков

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Прокурор АРК сформулировал три шага, которые помогут защитить права жителей оккупированного Крыма

Действия российских следователей, прокуроров и судей, причастных к незаконным судилищам над украинскими моряками-военнопленными будут расцениваться как военное преступление. Об этом рассказал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, передает "Гордон".

Также он привел пример, что именно таким образом и былы квалифицированы действия "прокурора Крыма" по запрету Меджлиса.

"Нами принимаются исчерпывающие меры для документирования и надлежащей фиксации доказательств насильственных исчезновений, убийств, пыток наших граждан, сотен незаконных обысков и задержаний, тысячи фактов нарушений прав на свободу передвижения, вероисповедания, мирных собраний и множество других, которые не прекращаются по сей день", - рассказал Мамедов.

Он сообщил, что своей работой прокурора АРК реализует принцип неотвратимости наказания чиновников РФ за совершенные на территории временно оккупированного Крыма военные преступления как в украинских судах, так и путем передачи подготовленных нами материалов в Международный уголовный суд.

Мамедов сформулировал три шага, которые помогут защитить права жителей оккупированного Крыма и привлечь виновных в нарушениях прав человека к ответственности:

1. Ратификация Римского статута

2. Внесение изменений в Уголовный кодекс Украины с целью приведения национального законодательства в соответствие с нормами международного гуманитарного права и международного права прав человека.

3. Решение вопроса коммуникации госорганов Украины с властями РФ, которая осуществляет эффективный контроль над временно оккупированной территорией полуострова.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков Андрея Драча и Романа Мокряка в московском СИЗО "Лефортово" и рассказала об условиях их содержания.

Также мы писали о том, что Одесские курсанты и военнослужащие Института Военно-Морских сил, в котором в свое время училось большинство взятых в незаконный плен украинских моряков, записали яркое обращение в их поддержку.

Напомним, родные украинских моряков, захваченных в плен, ждут ребят дома, верят в помощь государства и разрешение конфликта.

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Видео: РБК-Украина