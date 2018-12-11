Військові злочинці: прокурор АРК висловився про "суддів" захоплених моряків

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Прокурор АРК сформулював три кроки, які допоможуть захистити права мешканців окупованого Криму

Дії російських слідчих, прокурорів і суддів, причетних до незаконного судилища над українськими моряками-військовополоненими будуть розцінюватися як військовий злочин. Про це розповів прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов, передає "Гордон".

Також він навів приклад, що саме таким чином і були кваліфіковані дії "прокурора Криму" щодо заборони Меджлісу.

"Нами приймаються вичерпні заходи для документування та належної фіксації доказів насильницьких зникнень, убивств, тортур наших громадян, сотень незаконних обшуків і затримань, тисячі фактів порушень прав на свободу пересування, віросповідання, мирних зібрань та безліч інших, які не припиняються й донині", - розповів Мамедов.

Він повідомив, що своєю роботою прокурора АРК реалізує принцип невідворотності покарання чиновників РФ за вчинені на території тимчасово окупованого Криму військові злочини як в українських судах, так і шляхом передачі підготовлених нами матеріалів в Міжнародний кримінальний суд.

Мамедов сформулював три кроки, які допоможуть захистити права мешканців окупованого Криму та притягнути винних у порушеннях прав людини до відповідальності:

1. Ратифікація Римського статуту

2. Внесення змін до Кримінального кодексу України з метою приведення національного законодавства у відповідність з нормами міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

3. Вирішення питання комунікації держорганів України з владою РФ, яка здійснює ефективний контроль над тимчасово окупованою територією півострова.

Раніше повідомлялося, що уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова відвідала українських моряків Андрія Драча та Романа Мокряка в московському СІЗО "Лефортово" і розповіла про умови їх утримання.

Також ми писали про те, що Одеські курсанти та військовослужбовці Інституту Військово-Морських сил, в якому у свій час навчались більшість взятих у незаконний полон українських моряків, записали яскраве звернення в їх підтримку.

Нагадаємо, рідні українських моряків, захоплених у полон, чекають хлопців вдома, вірять у допомогу держави і вирішення конфлікту.