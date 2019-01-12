"Нашим ребятам в российских тюрьмах очень тяжело": Геращенко показала письма от украинских узников Кремля

Фото: Николай Карпюк осужден в РФ (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Политзаключенные благодарят украинцев за поддержку

Украинцы Николай Карпюк и Игорь Кияшко, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, написали письма первому заместителю председателя ВР Ирине Геращенко. Она опубликовала послания у себя на странице в Facebook и рассказала, что пишут узники.

"Получила письма от политзаключенных Кремля Николая Карпюка и Игоря Кияшко. Николай незаконно удерживается в российской тюрьме по совершенно абсурдным обвинениям, уже почти 5 лет....Игоря задержали год назад, обвинили в шпионстве- традиционная для российских судилищ против украинцев статья. Николай Карпюк благодарит всех украинцев, власть, весь народ за моральную поддержку семей политзаключенных. Передает поздравление Президенту, всем, очень теплые слова написал украинцам", - сообщила Геращенко.

Игорь Кияшко также благодарит украинцев за поддержку, несмотря на то, что находится в российской тюрьме уже пять лет.

"Игорь тоже пишет, что в канун новогодних праздников слова поддержки от украинцев были очень важны в российской тюрьме. "Никто не вправе заявлять, что украинцы не способны на национальную солидарность",- это из письма Николая Карпюка, где много важных размышлений о силе любви и добра. Я не знаю Николая лично, но из письма мне показалось, что он глубоко верующий человек, сердце которого открыто и не ожесточилось, несмотря на обстоятельства, несмотря на 5 лет тюрьмы", - написала Ирина.

Геращенко отметила, что поддержка украинцев очень важна для узников Кремля, так как им очень несладко в тюрьмах РФ.

"Нашим ребятам в российских тюрьмах очень трудно. Их семьям- не легче, потому, что никто, к сожалению, не может сказать, когда удасться освободить пленников Кремля. Политзаключенные подают всем нам великий пример силы воли, мужества и веры. Наша задача- поддерживать семьи и бороться за освобождение всех. Попутно благодарю всех, кто поддержал идею написать письмо нашим пленникам, мне кажется, это важная моральная поддержка", - подчеркнула Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Фото: Письма украинских пленников Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Как ранее мы сообщали, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко получила письмо от политзаключенного Олега Сенцова.