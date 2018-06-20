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"Знайшли в калюжі крові": у Києві збили велосипедистку (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 12:08
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Жінку госпіталізували до лікарні

У Подільському районі Києва невідомий збив велосипедистку. Жінку знайшли в крові посеред дороги. Про це повідомляє "Інформатор".

"У Києві на Мостицькій велосипедистку знайшли в калюжі крові на дорозі", - розповіли на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Закривавлену жінку з велосипедом виявили в ніч на 20 червня на вулиці Мостицькій, 16.

"Імовірно її збив автомобіль. Інцидент стався близько 02:20", - розповіли у виданні.

За даними правоохоронців, очевидці, які викликали екстрені служби, почули глухий удар. Вони вийшли до залізниці, і на проїжджій частині побачили жінку з велосипедом в калюжі крові.

Відзначається, що жінка не розуміла, де вона знаходиться і що сталося. Імовірно, вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

 

Фото: ДТП (kiev.informator.ua)

Постраждалу із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні.

Через деякий час неподалік від місця ДТП поліцейські зупинили авто з помітними ушкодженнями від зіткнення і слідами фарби з кольором велосипеда. Однак, чи причетний автомобіль до події - встановить слідство.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві помер літній велосипедист під час руху.

Термінова новина за 19 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: авария, ДТП, велосипедист
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