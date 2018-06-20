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"Нашли в луже крови": в Киеве сбили велосипедистку (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 12:08
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Женщину госпитализировали в больницу

В Подольском районе Киева неизвестный сбил велосипедистку. Женщину нашли в крови посреди дороги. Об этом сообщает "Информатор".

"В Киеве на Мостицкой велосипедистку нашли в луже крови на дороге", - рассказали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Окровавленную женщину с велосипедом обнаружили в ночь на 20 июня на улице Мостицкой, 16.

"Предположительно ее сбил автомобиль. Инцидент случился около 02:20", - рассказали в издании.

По данным правоохранителей, очевидцы, которые вызвали экстренные службы, услышали глухой удар. Они вышли к дороге, и на проезжей части увидели женщину с велосипедом в луже крови.

Отмечается, что женщина не понимала, где она находится и что произошло. Предположительно, она находилась в алкогольном опьянении.

 

Фото: ДТП (kiev.informator.ua)

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

Спустя некоторое время неподалеку от места ДТП полицейские остановили авто с заметными повреждениями от столкновения и следами краски с цветом велосипеда. Однако, причастен ли автомобиль к происшествию - установит следствие.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве умер пожилой велосипедист во время движения.

Срочная новость за 19 июня (видео: РБК-Украина)

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Теги: авария, ДТП, велосипедист
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