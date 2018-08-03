Насильство в притулку на Волині: з'явилися скандальні подробиці про брата директора

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У притулку приставали не тільки до дітей, але і до працівників

У притулку міста Рожище Волинської області від домагань постраждали не тільки діти. Про це "Обозревателю" розповіли в прокуратурі.

З'ясувалося, що до виховательки приставав один із співробітників установи. Як повідомили у відомстві, це не директор притулку, який фігурує в справі про насильство над дітьми, а інший працівник.

На одязі деяких дітей була знайдена кров. Дівчата скаржилися, що до них пристава брат директора. Всі 33 вихованця притулку у віці від 3 до 18 років відправлені в лікарню для обстеження.

Зараз розшукують хлопчика, який зник з притулку два місяці тому.

"Так, раніше він також залишав заклад без дозволу. Однак керівництво притулку зобов'язана заявити про це в поліцію. А вони приховали, і поліція не вела пошуки дитини", - пояснили в прес-службі.

Повідомляється, що директор Волинського притулку заперечує насильство над дітьми.

"Про сліди крові. Якщо ви у себе десь побачите речі в крові, то це не буде означати для вас зробити висновки, які не мають відношення або якась фантастика, яка не має відношення до тієї крові, яка з'явилася у вас. Це, мені здається, один з розряду надуманих речей, для того щоб підігріти цю ситуацію", - повідомив директор притулку.

Нагадаємо, національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області.

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