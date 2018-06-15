Ґвалтівника з Одеської області засудили до довічного ув'язнення

Чоловік буде відбувати довічний термін за декілька злочинів

В Одеській області ґвалтівника засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомила пресс-служба прокуратури.

У суді довели вину чоловіка у ряді злочинів, у тому числі пограбуванні, зґвалтуванні та вбивстві.

Так, у вересні 2017 року чоловік побачив 16-річну дівчину по дорозі з села Дивізія. На її телефоні грала музика. Чоловік, який працював пастухом, вирішив вкрасти гаджет у незнайомки. Спочатку він побив дівчину, забрав мобільний телефон, а вона впала на землю. Злочинець затягнув жертву в кювет, де зґвалтував її, а потім задушив шнурками від куртки. Тіло чоловік залишив в лісосмузі.

Раніше злочинець вже був судимий за крадіжку і наркотики. Тепер його засудили до довічного ув'язнення у в'язниці.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області школяр зґвалтував і вбив семикласницю.

В'ячеслав Аброськін повідомив про те, що в суботу, 2 червня, в поліцію звернулася молода жінка, мешканка Дніпропетровської області, яка повідомила про зникнення своєї неповнолітньої дочки, 2004 року народження, учениці 7-го класу. Дівчинка напередодні пішла на дискотеку в місцевий клуб і з тих пір ніхто її не бачив. Через кілька годин її знайшли у лісопосадці мертвою.

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