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Насильника из Одесской области приговорили к пожизненному заключению

STYLERLIFE        15.06.2018 - 18:44
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Мужчина будет отбывать пожизненный срок за несколько преступлений

В Одесской области насильника приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В суде доказали вину мужчины в ряде преступлений, в том числе грабеже, изнасиловании и убийстве.

Так, в сентябре 2017 года мужчина увидел 16-летнюю девушку по дороге из села Дивизия. На ее телефоне играла музыка. Мужчина, который работал пастухом, решил украсть гаджет у незнакомки. Сначала он избил девушку, забрал мобильный телефон, а она упала на землю. Преступник затащил жертву в кювет, где изнасиловал ее, а после задушил шнурками от куртки. Тело мужчина оставил в лесополосе.

 Ранее преступник уже был судим за кражу и наркотики. Теперь его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области школьник изнасиловал и убил семиклассницу.

Вячеслав Аброськин сообщил о том, что в субботу, 2 июня, в полицию обратилась молодая женщина, жительница Днепропетровской области, которая сообщила об исчезновение своей несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения, ученицы 7-го класса. Девочка накануне пошла на дискотеку в местный клуб и с тех пор никто ее не видел. Через несколько часов ее обнаружили в лесопосадке мертвой.

Коротко о главном за 14 июня

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Теги: суд, тюрьма, приговор, заключение, Изнасилование
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