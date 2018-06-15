Насильника из Одесской области приговорили к пожизненному заключению

Мужчина будет отбывать пожизненный срок за несколько преступлений

В Одесской области насильника приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В суде доказали вину мужчины в ряде преступлений, в том числе грабеже, изнасиловании и убийстве.

Так, в сентябре 2017 года мужчина увидел 16-летнюю девушку по дороге из села Дивизия. На ее телефоне играла музыка. Мужчина, который работал пастухом, решил украсть гаджет у незнакомки. Сначала он избил девушку, забрал мобильный телефон, а она упала на землю. Преступник затащил жертву в кювет, где изнасиловал ее, а после задушил шнурками от куртки. Тело мужчина оставил в лесополосе.

Ранее преступник уже был судим за кражу и наркотики. Теперь его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области школьник изнасиловал и убил семиклассницу.

Вячеслав Аброськин сообщил о том, что в субботу, 2 июня, в полицию обратилась молодая женщина, жительница Днепропетровской области, которая сообщила об исчезновение своей несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения, ученицы 7-го класса. Девочка накануне пошла на дискотеку в местный клуб и с тех пор никто ее не видел. Через несколько часов ее обнаружили в лесопосадке мертвой.

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