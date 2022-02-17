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Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні: "натуральна красуня"

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 13:12
Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні: "натуральна красуня" Фото: Настя Каменських підкорила ефектним образом (instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменських показала ефектний і спокусливий наряд, в якому вона блищала на церемонії вручення премії "Українська пісня року", а заодно і похвалилася заповітною статуеткою.

Знімками з заходу співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя постала перед камерами в атласній сукні кольору шампанського. При цьому наряд був без рукавів і з глибоким декольте, підкреслюючи пишний бюст артистки.

З аксесуарів зірка вибрала довгі білі сережки, а волосся вклала в ефектні кучері з мокрим ефектом. Також вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очах і нюдовою матовою помадою на губах.

На одному з фото Каменських позувала з нагородою, яку отримала за пісню "Почуття".

Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні: &quot;натуральна красуня&quot;Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні: &quot;натуральна красуня&quot;Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні: &quot;натуральна красуня&quot;

Настя Каменських зачарувала вечірнім луком з відвертим декольте (instagram.com/kamenskux)

"Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулась стількох сердець. І сподіваюсь, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе - любов та щирість. Дякую за запрошення виконати "Почуття" на "Українській пісні року". І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку", - написала щаслива Настя.

Шанувальники оцінили ефектне вбрання співачки і викупали її в компліментах в коментарях.

  • Ви наша перлина, частіше радуйте нас своїми українськими піснями
  • Розкішна
  • Яка Ви гарна
  • Натуральна красуня
  • Найкрасивіша
  • Така крута!

Раніше ми писали, що Настя Каменських нарвалася на критику в мережі через відвертий танець в бікіні.

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Настя Каменських
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