Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні: "натуральна красуня"
Настя Каменських показала ефектний і спокусливий наряд, в якому вона блищала на церемонії вручення премії "Українська пісня року", а заодно і похвалилася заповітною статуеткою.
Знімками з заходу співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Настя постала перед камерами в атласній сукні кольору шампанського. При цьому наряд був без рукавів і з глибоким декольте, підкреслюючи пишний бюст артистки.
З аксесуарів зірка вибрала довгі білі сережки, а волосся вклала в ефектні кучері з мокрим ефектом. Також вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очах і нюдовою матовою помадою на губах.
На одному з фото Каменських позувала з нагородою, яку отримала за пісню "Почуття".
Настя Каменських зачарувала вечірнім луком з відвертим декольте (instagram.com/kamenskux)
"Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулась стількох сердець. І сподіваюсь, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе - любов та щирість. Дякую за запрошення виконати "Почуття" на "Українській пісні року". І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку", - написала щаслива Настя.
Шанувальники оцінили ефектне вбрання співачки і викупали її в компліментах в коментарях.
- Ви наша перлина, частіше радуйте нас своїми українськими піснями
- Розкішна
- Яка Ви гарна
- Натуральна красуня
- Найкрасивіша
- Така крута!
Раніше ми писали, що Настя Каменських нарвалася на критику в мережі через відвертий танець в бікіні.