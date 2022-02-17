Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье: "натуральная красотка"
Настя Каменских показала эффектный и соблазнительный наряд, в котором она блистала на церемонии вручения премии "Украинская песня года", а заодно и похвасталась заветной статуэткой.
Снимками с мероприятия певица поделилась на своей странице в Instagram.
Настя предстала перед камерами в атласном платье цвета шампанского. При этом наряд был без рукавов и с глубоким декольте, подчеркивая пышный бюст артистки.
Из аксессуаров звезда выбрала длинные белые серьги, а волосы уложила в эффектные кудри с мокрым эффектом. Также она сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и нюдовой матовой помадой на губах.
На одном из фото Каменских позировала с наградой, которую получила за песню "Почуття".
Настя Каменских очаровала вечерним луком с откровенным декольте (instagram.com/kamenskux)
"Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулась стількох сердець. І сподіваюсь, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе - любов та щирість. Дякую за запрошення виконати "Почуття" на "Українській пісні року". І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку", - написала счастливая Настя.
Поклонники оценили эффектный наряд певицы и искупали ее в комплиментах в комментариях.
- Ви наша перлина, частіше радуйте нас своїми українськими піснями
- Великолепная
- Яка Ви гарна
- Натуральная красотка
- Самая красивая
- Такая крутая!
Ранее мы писали, что Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за откровенного танца в бикини.