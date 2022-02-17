ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье: "натуральная красотка"

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 13:12
Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье: "натуральная красотка" Фото: Настя Каменских покорила эффектным образом (instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменских показала эффектный и соблазнительный наряд, в котором она блистала на церемонии вручения премии "Украинская песня года", а заодно и похвасталась заветной статуэткой.

Снимками с мероприятия певица поделилась на своей странице в Instagram.

Настя предстала перед камерами в атласном платье цвета шампанского. При этом наряд был без рукавов и с глубоким декольте, подчеркивая пышный бюст артистки.

Из аксессуаров звезда выбрала длинные белые серьги, а волосы уложила в эффектные кудри с мокрым эффектом. Также она сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и нюдовой матовой помадой на губах.

На одном из фото Каменских позировала с наградой, которую получила за песню "Почуття".

Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье: &quot;натуральная красотка&quot;Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье: &quot;натуральная красотка&quot;Настя Каменских свела с ума пышным бюстом в атласном платье: &quot;натуральная красотка&quot;

Настя Каменских очаровала вечерним луком с откровенным декольте (instagram.com/kamenskux)

"Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулась стількох сердець. І сподіваюсь, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе - любов та щирість. Дякую за запрошення виконати "Почуття" на "Українській пісні року". І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку", - написала счастливая Настя.

Поклонники оценили эффектный наряд певицы и искупали ее в комплиментах в комментариях.

  • Ви наша перлина, частіше радуйте нас своїми українськими піснями
  • Великолепная
  • Яка Ви гарна
  • Натуральная красотка
  • Самая красивая
  • Такая крутая!

Ранее мы писали, что Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за откровенного танца в бикини.

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских
LITE
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики