Цей диво-продукт підвищує імунну систему та покращує травлення

За словами експерта, користь імбиру при застуді пояснюється переважно відхаркувальним, розігріваючим ефектом та антимікробною дією його компонентів.

Однак, експерт каже, що імбир не підвищує імунітет.

Також імбир стимулює роботу травної системи – покращує процеси травлення їжі, перешкоджає скупченню газів, має спазмолітичний та легкий жовчогінний ефект.

Корінь імбиру зменшує нудоту, чим би вона не була викликана – морською хворобою, вагітністю або отруєнням.

Користь імбиру (freepik)

До того ж імбир може зменшити відчуття голоду. Дієтологиня каже, що саме завдяки цій властивості, а не шляхом міфічного "спалювання жиру" він може допомогти людям, які хочуть нормалізувати свою вагу.

Тому експерт радить пити імбирний чай кілька разів на день між прийомами їжі.

Імбир корисний завдяки ефірним оліям, яких у кореневищі до 3%.

З цими речовинами пов'язані антиоксидантні, протизапальні, знеболюючі, протипухлинні властивості рослини.

Окрім того, він містить і вітаміни, і мінерали, й амінокислоти.

Як їсти імбир

Фус розповідає, що одна з можливостей з'їсти більше імбиру – це використовувати його як звичайний маринований овоч. Це традиційний японський продукт. Всі корисні властивості зберігаються, маринування пом'якшує його пекучий смак.

Також він містить оцет. Тому маринований імбир – це не окрема страва, він може стати добавкою до страви.

Користь імбиру (freepik)

"Коли читаєш про лікувальні властивості імбиру, здається, що це панацея, хочеться бігти за ним в магазин і поїсти його у своє задоволення. Нічого не вийде!" – наголошує Світлана Фус.

Надмірне вживання імбиру може викликати алергію, шлункові розлади й інші неприємні симптоми.

Дієтологиня застерігає не зловживати й вживати не більше 2 – 3 чашок напоїв з імбиром на день.