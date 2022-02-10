Этот чудо-продукт повышает иммунную систему и улучшает пищеварение

По словам эксперта, польза имбиря при простуде объясняется преимущественно отхаркивающим, разогревающим эффектом и антимикробным действием его компонентов.

Однако эксперт говорит, что имбирь не повышает иммунитет.

Также имбирь стимулирует работу пищеварительной системы, улучшает процессы пищеварения, препятствует скоплению газов, имеет спазмолитический и легкий желчегонный эффект.

Корень имбиря уменьшает тошноту, чем бы она ни была вызвана – морской болезнью, беременностью или отравлением.

Польза имбиря (freepik)

К тому же имбирь может уменьшить чувство голода. Диетолог говорит, что именно благодаря этому свойству, а не путем мифического "сжигания жира" он может помочь людям, которые хотят нормализовать свой вес.

Поэтому эксперт советует пить имбирный чай несколько раз в день между приемами пищи.

Имбирь полезен благодаря эфирным маслам, которых в корневище до 3%.

С этими веществами связаны антиоксидантные, противовоспалительные, обезболивающие, противоопухолевые свойства растения.

Кроме того, он содержит и витамины, и минералы, и аминокислоты.

Как есть имбирь

Фус рассказывает, что одна из возможностей съесть больше имбиря – это использовать его как обычный маринованный овощ. Это традиционный японский продукт. Все полезные свойства сохраняются, маринование смягчает его жгучий вкус.

Также он содержит уксус. Поэтому маринованный имбирь – это не отдельное блюдо, он может стать добавкой к блюду.

Польза имбиря (freepik)

"Когда читаешь про лечебные свойства имбиря, кажется, что это панацея, хочется бежать за ним в магазин и поесть его в свое удовольствие. Ничего не выйдет!"- подчеркивает Светлана Фус.

Чрезмерное употребление имбиря может вызвать аллергию, желудочные расстройства и другие неприятные симптомы.

Диетолог предупреждает не злоупотреблять и употреблять не более 2 – 3 чашек напитков с имбирем в день.