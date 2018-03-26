Названа причина смерті футболіста з Хорватії

У спортсмена залишилися дружина і двоє дітей
У Хорватії під час футбольного матчу між "Марсон" і "Славонією" помер 25-річний півзахисник Бруно Бобан. Стала відома причина смерті хорватського футболіста.
Захисник хорватського клубу "Марсон" Бруно Бобан помер 25 березня.
В ході матчу в третьому хорватському дивізіоні Бобану в груди потрапив м'яч, в результаті чого футболіст впав на газон. Пізніше спортсмена госпіталізували у лікарню, де він помер.
У неділю, 26 березня, лікарі зробили розтин, передає index.hr.
За даними медиків, 25-річний Бобан помер від серцевого нападу. Похорон футболіста відбувся 26 березня.
У Бруно Бобана залишилася дружина і двоє маленьких дітей.
Раніше повідомлялося, що у Хорватії футболіст помер прямо на полі.