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Названа причина смерті футболіста з Хорватії

STYLERLIFE        26.03.2018 - 22:44
Фото: Бруно Бобан (facebook.com/ripBRUNOboban)
Фото: Бруно Бобан (facebook.com/ripBRUNOboban)

У спортсмена залишилися дружина і двоє дітей

У Хорватії під час футбольного матчу між "Марсон" і "Славонією" помер 25-річний півзахисник Бруно Бобан. Стала відома причина смерті хорватського футболіста.

Захисник хорватського клубу "Марсон" Бруно Бобан помер 25 березня.

В ході матчу в третьому хорватському дивізіоні Бобану в груди потрапив м'яч, в результаті чого футболіст впав на газон. Пізніше спортсмена госпіталізували у лікарню, де він помер.

У неділю, 26 березня, лікарі зробили розтин, передає index.hr.

За даними медиків, 25-річний Бобан помер від серцевого нападу. Похорон футболіста відбувся 26 березня.

У Бруно Бобана залишилася дружина і двоє маленьких дітей.

Раніше повідомлялося, що у Хорватії футболіст помер прямо на полі.

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Теги: смерть, футбол, Хорватия, умер, футболіст
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