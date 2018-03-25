В Хорватии футболист скончался прямо на поле

Спортсмену было всего 25 лет

В Хорватии скончался молодой футболист Бруно Бобан прямо во время футбольного матча. О страшной трагедии пишет сайт "Террикон".

25-летний Бруно Бобан, игрок футбольной команды "Марсония", умер прямо во время футбольного матча между "Марсонией" и "Славонией".

На 15 минуте матча Бруно Бобан получил сильный удар мячом в грудь. После чего футболист упал. Ближайшие игроки собрались вокруг него, затем подбежал футбольный врач. Еще через несколько минут прибыла скорая медицинская помощь.

Однако, несмотря на все усилия и реанимацию, сердце футболиста запустить не удалось.

Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота "Вартекса" он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за "Загреб", где начал свою профессиональную карьеру. А в "Марсонию" он перешел как раз из "Славонии".

Фото: Бруно Бобан (facebook.com ripBRUNOboban)

Напомним, умер известный украинский тренер и футболист.

На 90-м году жизни умер советский и украинский футболист, тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта СССР Виталий Зуб.

Виталий Зуб родился в Харькове 2 июня 1928 года в семье харьковского футболиста Никиты Зуба. В футбол начал играть в 1944 году в "Трудовых резервах". Одновременно с этим окончил Харьковское ремесленное училище, некоторое время работал слесарем-инструментальщиком на вагоноремонтном заводе. Окончил Харьковский педагогический институт. Играл в харьковском "Локомотиве", московском "Динамо", харьковском "Авангарде" на позициях нападающего и полузащитника.

Был тренером харьковского футбольного клуба "Авангард", полтавского "Колоса", харьковского "Металлиста". Помимо того, Зуб работал проректором, а затем помощником ректора Харьковской академии физической культуры.

В 2008 году был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени.