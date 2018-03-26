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Названа причина смерти футболиста из Хорватии

STYLERLIFE        26.03.2018 - 22:44
Фото: Бруно Бобан (facebook.com/ripBRUNOboban)
Фото: Бруно Бобан (facebook.com/ripBRUNOboban)

У спортсмена остались жена и двое детей

В Хорватии во время футбольного матча между "Марсон" и "Славонией" умер 25-летний полузащитник Бруно Бобан. Стала известна причина смерти хорватского футболиста.

Защитник хорватского клуба "Марсон" Бруно Бобан умер 25 марта.

В ходе матча в третьем хорватском дивизионе Бобану в грудь попал мяч, в результате чего футболист упал на газон. Позднее спортсмена госпитализировали в больницу, где он умер.

В воскресение, 26 марта, врачи произвели вскрытие, передает index.hr.

 По данным медиков, 25-летний Бобан умер от сердечного приступа. Похороны футболиста состоялись 26 марта.

В Бруно Бобана осталась жена и двое маленьких детей.

Ранее сообщалось, что в Хорватии футболист скончался прямо на поле.

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Теги: смерть, футбол, Хорватия, умер, футболист
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