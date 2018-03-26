Названа причина смерти футболиста из Хорватии

У спортсмена остались жена и двое детей
В Хорватии во время футбольного матча между "Марсон" и "Славонией" умер 25-летний полузащитник Бруно Бобан. Стала известна причина смерти хорватского футболиста.
Защитник хорватского клуба "Марсон" Бруно Бобан умер 25 марта.
В ходе матча в третьем хорватском дивизионе Бобану в грудь попал мяч, в результате чего футболист упал на газон. Позднее спортсмена госпитализировали в больницу, где он умер.
В воскресение, 26 марта, врачи произвели вскрытие, передает index.hr.
По данным медиков, 25-летний Бобан умер от сердечного приступа. Похороны футболиста состоялись 26 марта.
В Бруно Бобана осталась жена и двое маленьких детей.
Ранее сообщалось, что в Хорватии футболист скончался прямо на поле.