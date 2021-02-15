Названі нові дати поставки вакцини від коронавірусу в Україну

Поставки вакцин Pfizer COVAX в Україну трохи затримуються. А ось вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca очікуються 17-18 лютого. Зараз вирішуються технічні моменти щодо доставки.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє UNN.
Він також підкреслив, що контракт підписаний і гроші за вакцини вже заплачені, тому залишаються логістичні моменти. В даний час йде процес відвантаження вакцин.
За словами Степанова, в Україні вже сформовані та підготовлені мобільні бригади для проведення першого етапу вакцинації. При цьому першими будуть прищеплювати медиків, які працюють в ковідних лікарнях.
Також першими вакцинують працівників екстреної медичної допомоги, мобільних бригад і працівників лабораторних центрів МОЗ. Інші медики отримають щеплення на другому етапі вакцинації.
Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила, чому українці відмовляються отримувати лікування від коронавірусу. За її словами, твердження псевдофахівців про небезпеку препаратів вводять людей в оману, і доходить до того, що деякі відмовляються приймати лікування.
Раніше академік Сергій Комісаренко повідомив, що Україні варто готуватися до другої хвилі COVID-19.