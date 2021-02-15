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Названі нові дати поставки вакцини від коронавірусу в Україну

Автор: Роман Мирончук

Поставки вакцин Pfizer COVAX в Україну трохи затримуються. А ось вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca очікуються 17-18 лютого. Зараз вирішуються технічні моменти щодо доставки.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє UNN.

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Він також підкреслив, що контракт підписаний і гроші за вакцини вже заплачені, тому залишаються логістичні моменти. В даний час йде процес відвантаження вакцин.

За словами Степанова, в Україні вже сформовані та підготовлені мобільні бригади для проведення першого етапу вакцинації. При цьому першими будуть прищеплювати медиків, які працюють в ковідних лікарнях.

Також першими вакцинують працівників екстреної медичної допомоги, мобільних бригад і працівників лабораторних центрів МОЗ. Інші медики отримають щеплення на другому етапі вакцинації.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила, чому українці відмовляються отримувати лікування від коронавірусу. За її словами, твердження псевдофахівців про небезпеку препаратів вводять людей в оману, і доходить до того, що деякі відмовляються приймати лікування.

Раніше академік Сергій Комісаренко повідомив, що Україні варто готуватися до другої хвилі COVID-19.

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Новини України вакцинаціявакцина від коронавірусу
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