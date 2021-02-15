Названі нові дати поставки вакцини від коронавірусу в Україну

Поставки вакцин Pfizer COVAX в Україну трохи затримуються. А ось вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca очікуються 17-18 лютого. Зараз вирішуються технічні моменти щодо доставки.

Він також підкреслив, що контракт підписаний і гроші за вакцини вже заплачені, тому залишаються логістичні моменти. В даний час йде процес відвантаження вакцин.

За словами Степанова, в Україні вже сформовані та підготовлені мобільні бригади для проведення першого етапу вакцинації. При цьому першими будуть прищеплювати медиків, які працюють в ковідних лікарнях.

Також першими вакцинують працівників екстреної медичної допомоги, мобільних бригад і працівників лабораторних центрів МОЗ. Інші медики отримають щеплення на другому етапі вакцинації.