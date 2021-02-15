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Названы новые даты поставки вакцины от коронавируса в Украину

Автор: Роман Мирончук

Поставки вакцин Pfizer COVAX в Украину немного задерживаются. А вот вакцины от коронавируса компании AstraZeneca ожидаются 17-18 февраля. Сейчас решаются технические моменты касательно доставки.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает UNN.

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Он также подчеркнул, что контракт подписан и деньги за вакцины уже заплачены, поэтому остаются логистические моменты. В данное время идет процесс отгрузки вакцин.

По словам Степанова, в Украине уже сформированы и подготовлены мобильные бригады для проведения первого этапа вакцинации. При этом первыми будут прививать медиков, которые работают в ковидных больницах.

Также первыми вакцинируют работников экстренной медицинской помощи, мобильных бригад и работников лабораторных центров Минздрава. Остальные медики получат прививки на втором этапе вакцинации.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская объяснила, почему украинцы отказываются получать лечение от коронавируса. По ее словам, утверждения псевдоспециалистов об опасностях препаратов вводят людей в заблуждение, и доходит до того, что некоторые отказываются принимать лечение.

Ранее академик Сергей Комисаренко сообщил, что Украине стоит готовиться ко второй волне COVID-19.

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