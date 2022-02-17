Названо симптоми раку підшлункової, які можна сплутати з іншими хворобами

На думку експертів John Hopkins Medicine, виживаність при раку підшлункової залози набагато нижче, ніж при інших видах раку. Ракові клітини, які розмножуються в протоках підшлункової залози, що становить більше 90 відсотків випадків, нерідко викликають специфічні симптоми захворювання.

Проблеми з шлунково-кишковим трактом, наприклад, можуть бути викликані "пухлиною, що давить на шлунок".

На що слід звернути увагу

Одним з відчуттів, які це може викликати, є почуття нудоти, а у деяких людей воно може бути настільки сильним, що вони блюють.

Ще одне можливе відчуття, яке може виникнути, - це відчуття нетравлення шлунка.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії описала відчуття нетравлення шлунка як відчуття ситості, здуття живота, нудоти, поряд з відчуттям печіння в грудях, також відомим як печія. Печія зазвичай виникає після їжі, а гірка на смак рідина (з шлунка) може підніматися в рот.

Порушення травлення зазвичай не є ознакою чогось серйозного, але попередьте свого лікаря, якщо ви страждаєте від цього стану досить часто.

Важливо обговорити ці симптоми з лікарем (фото: freepik.com)

Johns Hopkins Medicine додали, що втрата апетиту також може бути передвісником раку підшлункової залози.

Три симптоми, що попереджають про рак підшлункової залози:

Втрата апетиту

Розлад шлунка

Нудота.

Рак підшлункової залози також може призвести до здуття живота і втоми.

"Надмірна втома може бути ознакою раку підшлункової залози, але це також часта ознака інших станів", - відзначили експерти. У будь-якому випадку незрозумілу втому не можна ігнорувати.

Незрозуміла втрата ваги також може бути попереджувальною ознакою зростаючої ракової пухлини.