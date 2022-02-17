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Названы симптомы рака поджелудочной, которые можно спутать с другими болезнями

Автор: Марина Настевич

Рак поджелудочной железы обычно диагностируется на поздних стадиях, когда симптомы заболевания становятся заметными. Поэтому, если вы испытываете следующие ощущения, запишитесь на срочную консультацию к врачу.

Об этом сообщает издание Express.

По мнению экспертов John Hopkins Medicine, выживаемость при раке поджелудочной железы намного ниже, чем при других видах рака. Раковые клетки, которые размножаются в протоках поджелудочной железы, что составляет более 90 процентов случаев, нередко вызывают специфические симптомы заболевания.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, могут быть вызваны "опухолью, давящей на желудок".

На что следует обратить внимание

Одним из ощущений, которые это может вызвать, является чувство тошноты, а у некоторых людей оно может быть настолько сильным, что их рвет.

Еще одно возможное ощущение, которое может возникнуть, - это чувство несварения желудка.

Национальная служба здравоохранения Великобритании описала чувство несварения желудка как чувство сытости, вздутия живота, тошноты, наряду с ощущением жжения в груди, также известным как изжога. Изжога обычно возникает после еды, а горькая на вкус жидкость (из желудка) может подниматься в рот.

Нарушение пищеварения обычно не является признаком чего-то серьезного, но предупредите своего лечащего врача, если вы страдаете от этого состояния довольно часто.

Важно обсудить эти симптомы с врачом (фото: freepik.com)

Johns Hopkins Medicine добавили, что потеря аппетита также может быть предвестником рака поджелудочной железы.

Три симптома, предупреждающие о раке поджелудочной железы:

  • Потеря аппетита
  • Расстройство желудка
  • Тошнота.

Рак поджелудочной железы также может привести к вздутию живота и усталости.

"Чрезмерная усталость может быть признаком рака поджелудочной железы, но это также частый признак других состояний", - отметили эксперты. В любом случае необъяснимую усталость нельзя игнорировать.

Необъяснимая потеря веса также может быть предупреждающим признаком растущей раковой опухоли.

Как мы писали ранее, названы необычные симптомы Омикрона, которые можно легко пропустить.

А также сообщали, что были названы симптомы и ощущения в глазах, которые могут указывать на рак.

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