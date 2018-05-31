"Не дочекаються": Бабченко повідомив, що збирається померти у 96 років

"У наступної атаці обов'язково згорю"

Російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого інсценувала СБУ для проведення спецоперації по затриманню замовника, написав пост в Facebook, де повідомив, що Росія не дочекається його смерті.

"Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро", - написав Бабченко.

Скріншот (facebook.com/babchenkoa)

Наступний пост Бабченко написав вранці 31 травня, де попросив кидати меми про його "смерть" у коментарі.

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следущей атаке. В следущей атаке. В следущей атаке обязательно сгорю. Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно по их мнению не умер, но чота так по*уй. Кидайте сюда мемасики. Поржем. Доброе утро", - написав Бабченко.

Скріншот (facebook.com/babchenkoa)

Сотні коментарів залишили користувачі мережі під постами Бабченко. Одні щиро раділи з того, що журналіст живий і здоровий, інші - жартували з цього приводу.

Друзі Бабченко - відомі журналісти і блогери - також поділилися своїми емоціями.

Скріншоти коментарів

Як раніше повідомлялося, Сарган повідомила, хто критикував владу під час спецоперації Бабченко".

Термінова новина за 30 травня: Аркадій Бабченко живий