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"Не дождутся": Бабченко сообщил, что собирается умереть в 96 лет

STYLERLIFE        31.05.2018 - 10:26
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

"В следущей атаке обязательно сгорю"

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировала СБУ для проведения спецоперации по поимке заказчика, написал пост в Facebook, где сообщил, что Россия не дождется его смерти.

"Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать.  Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро", - написал Бабченко.

Скриншот (facebook.com/babchenkoa)

Следующий пост Бабченко написал утром 31 мая, где попросил бросать мемы о его "смерти" в комментарии.

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следущей атаке. В следущей атаке. В следущей атаке обязательно сгорю. Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно по их мнению не умер, но чота так по*уй. Кидайте сюда мемасики. Поржем. Доброе утро", - написал Бабченко.

Скриншот (facebook.com/babchenkoa)

Сотни комментариев оставили пользователи сети под постами Бабченко. Одни искренне радовались тому, что журналист жив и здоров, другие - шутили по этому поводу. 

Друзья Бабченко - известные журналисты и блогеры - также поделились своими эмоциями. 

Скриншоты комментариев

Как ранее сообщалось, Сарган сообщила, кто критиковал власть во время "спецоперации Бабченко".

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Темы: Убийство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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