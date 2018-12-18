"Не краще Бен Ладена": Чаплін відзначився абсурдним висловлюванням про Яроша

Колаж РБК-Україна

Священнослужитель вважає, що лідер український добровольців веде себе, як терорист

Протоієрей Всеволод Чаплін, який раніше заявив, що прихильників Майдану потрібно знищувати, відзначився новим абсурдним висловлюванням про Україну. У своєму інтерв'ю для російського видання Daily Storm священик Російської православної церкви порівняв народного депутата Дмитра Яроша з лідером ісламістської терористичної організації Усамою Бен Ладеном і закликав його ліквідувати.

У своєму інтерв'ю протоієрей Всеволод Чаплін висловився про томос для України і зазначив, що після його отримання в країні почнуться гоніння канонічних священиків, а Дмитро Ярош їх очолить.

"Вважаю, що, після того як томос буде вручений, на Україні почнеться хвиля захоплення парафій у канонічної Української православної церкви. Ярош явно намагається простимулювати ці дії. Він фактично закликає незаконно застосувати силу до канонічних священиків. Полювання на людей ніяк не може бути поставлено в законні рамки. Його слова — фактично виправдання тероризму", — сказав Чаплін.

Крім того, російський священнослужитель порівняв командувача українських добровольців з Усамою Бен Ладеном і закликав його знищити, як терориста.

"Тому цей депутат Ради, на мій погляд, безперечно повинен бути визнаний терористом, людиною, що виправдовує терор. Він нічим не краще Бен Ладана або забороненої в Росії терористичної організації ІГ. Якщо київська влада не може з ним впоратися, потрібно зробити все, щоб це терористичне угруповання було знищено", - висловився протоірей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що протоієрей Російської Православної Церкви вважає, що прихильники Майдану в Україні повинні бути знищені.

А також розповідали про те, що Єпіфаній відповів російським пропагандистам і пояснив, що ніяких захоплень храмів Московського патріархату в Україні не буде.