"Не лучше Бен Ладена": скандальный священник РПЦ отличился высказыванием о Яроше

Коллаж РБК-Украина

Священнослужитель считает, что лидер украинский добровольцев ведет себя, как террорист

Протоирей Всеволод Чаплин, который ранее заявил, что сторонников Майдана нужно уничтожать, отличился новым абсурдным высказыванием об Украине. В своем интервью для российского издания Daily Storm священник Русской православной церкви сравнил народного депутата Дмитрия Яроша с лидером исламистской террористической организации Усамой Бен Ладеном и призвал его ликвидировать.

В своем интервью протоирей Всеволод Чаплин высказался о томосе для Украины и отметил, что после его получения в стране начнутся гонения канонических священников, а Дмитрий Ярош их возглавит.

"Полагаю, что, после того как томос будет вручен, на Украине начнется волна по захвату приходов у канонической Украинской православной церкви. Ярош явно пытается простимулировать эти действия. Он фактически призывает незаконно применять силу к каноническим священникам. Охота на людей никак не может быть поставлена в законные рамки. Его слова ­— фактически оправдание терроризма", — сказал Чаплин.

Кроме того, российский священнослужитель сравнил командующего украинских добровольцев с Усамой Бен Ладеном и призвал его уничтожить, как террориста.

"Поэтому этот депутат Рады, на мой взгляд, бесспорно должен быть признан террористом, человеком, оправдывающим террор. Он ничем не лучше Бен Ладана или запрещенной в России террористической организации ИГ. Если киевские власти не могут с ним справиться, нужно сделать все, чтобы эта террористическая группировка была уничтожена", - высказался протоирей.

Напомним, ранее мы писали о том, что протоиерей Русской Православной Церкви считает, что сторонники Майдана в Украине должны быть уничтожены.

А также рассказывали о том, что Епифаний ответил российским пропагандистам и объяснил, что никаких захватов храмов Московского патриархата в Украине не будет.