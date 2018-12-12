"Не могла назвати прізвище": подробиці про матір, яка поїла пивом немовля

Відео: YouTube/ "Харьковские известия"

Лікарі розповіли нові подробиці про молоду матір, яка споювала пивом 7-місячну дівчинку, щоб вона не кричала. Також стало відомо про стан малятка. Про це повідомили в сюжеті "Харьковских известий".

Молода мати, яка на очах у перехожих в Харкові споювала доньку пивом, виявилася мешканкою міста Лозове. До Харкова вона приїхала в гості. Встановити, що вона робила в стані алкогольного сп'яніння з дитиною на вулиці, не вдалося, так як вона ледве розмовляла.

"Вона насилу могла назвати місце проживання і прізвище своє. Дитинка оглянута. Є ознаки вірусної інфекції. Не тяжкі, середньої тяжкості. Дитина брудна, запущена. Одягнена по сезону, одяг начебто відповідав сезону. Зараз проходить обстеження, буде отримувати лікування, відповідне до з'ясування обставин", — розповіла головлікар Харківської міської дитячої клінічної лікарні №19.

Вона зазначила, що у дівчинки є все необхідне і в лікарні вона отримує відповідне лікування і увагу. А ось матір провідати дитину так і не з'явилася.

"До цього часу мати не зголошувалася. Мені важко судити, про що можна говорити, якщо її не цікавить доля дитини або у неї просто стан такий, який не дозволяє їй зараз прийти. Вона може з'явитися і через день, і через два, як це зазвичай буває. До цього не можна звикнути ніколи, тому що найбільше страждають діти від недбалості батьків. Вони все вирішують проблеми, у батьків проблеми, але в першу чергу від цього страждають діти. Ось це найстрашніше", — пояснила головний лікар.

7-місячній дівчинці дали статус дитини, позбавленої батьківського піклування та подальшої її долею буде займатися служба у справах дітей.

Начальник управління служби у справах дітей Олександр Малько розповів, що на даний момент проводиться комплексна перевірка і з'ясовується, чи є в дитини інші родичі. Він зазначив, що мати родом з Лозової і їй 33 роки.

"Вона дала свідчення поліції, що тут вона перебувала тимчасово, приїхала до когось в гості і щось подібне. Але ми не слідчий орган, я думаю, що поліція і ювенальна превенція, яка теж вже підключена і теж проводить свої слідчі дії, тобто це їх парафія. Зараз ми на телефоні з Лозової, там перевіряють її діючу реєстрацію. Ми з'ясовуємо чи потрапляла в поле зору структур, причетних до роботи з дітьми раніше. Скільки у неї дітей, може в неї ще є діти, де її родичі, де бабусі і дідусі цієї дитини. Тобто тут ведеться комплексна перевірка", — розповів Олександр Малько.

Після всіх необхідних перевірок фахівці будуть вирішувати питання про те, чи можна повернути такій матері дитину або позбавити її батьківських прав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п'яна мати "зігрівала" однорічну доньку в мороз вночі алкоголем.

А також розповідали про те, що у Києві знайшли зниклу дитину, яку батько залишив у п'яних друзів.