"Не могла назвать фамилию": подробности о матери, которая поила пивом младенца

Видео: YouTube/ "Харьковские известия"

Врачи рассказали новые подробности о молодой матери, которая спаивала пивом 7-месячную девочку, чтобы она не кричала. Также стало известно о состоянии малышки. Об этом сообщили в сюжете "Харьковских известий".

Молодая мать, которая на глазах у прохожих в Харькове спаивала дочку пивом, оказалась жительницей города Лозовое. В Харьков она приехала в гости. Установить, что она делала в состоянии алкогольного опьянения с ребенком на улице, не удалось, так как она с трудом разговаривала.

"Она с трудом могла назвать место проживания и фамилию свою. Ребеночек осмотрен. Есть признаки вирусной инфекции. Не тяжелые, средней тяжести. Ребенок грязный, запущенный. Одет по сезону, одежда вроде бы соответствовала сезону. Сейчас проходит обследование, будет получать лечение, соответствующее до выяснения обстоятельств", — рассказала главврач Харьковской городской детской клинической больницы №19.

Она отметила, что у девочки есть все необходимое и в больнице она получает соответствующее лечение и внимание. А вот мать проведать ребенка так и не появилась.

"До настоящего времени мать не объявлялась. Мне трудно судить, о чем можно говорить, если ее не интересует судьба ребенка или у нее просто состояние такое, которое не позволяет ей сейчас прийти. Она может появиться и через день, и через два, как это обычно бывает. К этому нельзя привыкнуть никогда, потому что больше всего страдают дети от безалаберности родителей. Они все решают проблемы, у родителей проблемы, но в первую очередь от этого страдают дети. Вот это самое страшное", — объяснила главврач.

7-месячной девочке дали статус ребенка, лишенного родительской опеки и дальнейшей ее судьбой будет заниматься служба по делам детей.

Начальник управления службы по делам детей Александр Малько рассказал, что на данный момент проводится комплексная проверка и выясняется, есть ли у малышки другие родственники. Он отметил, что мать родом из Лозовой и ей 33 года.

"Она дала показания полиции, что здесь она находилась временно, приехала к кому-то в гости и что-то подобное. Но мы не следственный орган, я думаю, что полиция и ювенальная превенция, которая тоже уже подключена и тоже проводит свои следственные действия, то есть это их парафия. Сейчас мы на телефоне с Лозовой, там проверяют ее действительную регистрацию. Мы выясняем попадала ли она в поле зрения структур причастных к работе с детьми раньше. Сколько у нее детей, может у нее еще есть дети, где ее родственники, где бабушки и дедушки этого ребенка. То есть здесь ведется комплексная проверка", — рассказал Александр Малько.

После всех необходимых проверок специалисты будут решать вопрос о том, можно ли вернуть такой матери ребенка или лишить ее родительских прав.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяная мать "согревала" годовалую дочь в мороз ночью алкоголем.

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