"Не отримують ні копійки роками": як горе-батьків змушують платити аліменти дітям

Фото: Аліменти дітям в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні – безліч випадків, коли про дітей забувають власні батьки і повністю лишають їх без грошей і піклування

Дитина - хоч і маленька, але повноцінна частина суспільства. Всі діти мають право на життя, на медичну допомогу, безпечні умови для здорового розвитку та багато інших прав.

Але на практиці це далеко не завжди так. За законом, діти мають право на захист, але деякі горе-батьки йдуть з родини і повністю полишають їх без копійки, або живуть в родині, але про дітей зовсім не дбають.

На жаль, чимало батьків забувають про власних дітей. Буває, що діти не отримують від одного з батьків ні копійки протягом багатьох років. Виправдання у цих горе-батьків різні: "Не працюю","Не вистачає коштів", "Я не олігарх" та інші. Та чи можуть бути подібні аргументи у питанні майбутнього дітей?

У Головному територіальному управлінні юстиції Києва розповідають про найбільш характерні випадки, коли горе-батьків змусили дбати про дітей, яких вони практично забули.

"Батька позбавили права керувати автомобілем, виїздити за кордон"

Коли у Донецьку стало небезпечно, кожного дня лунали вибухи та гинули люди, 15-річна Марія з матір’ю вирушили до Києва. У батька дитини на той час була уже інша сім’я, та на його допомогу годі було й очікувати.

Працював неофіційно та утримувати дитину не хотів. Доводилось скрутно, самотня мама важко працювала на кількох роботах, щоб орендувати житло та утримувати неповнолітню доньку.

Фото: Буває, що діти не отримують від одного з батьків ні копійки протягом багатьох років (Колаж РБК-Україна)

Проте з 6 лютого, коли почали діяти законодавчі зміни щодо відповідальності за несплату аліментів, горе-батька позбавили права керувати автомобілем, полювати, виїздити за кордон, постала загроза адміністративної та кримінальної відповідальності. Саме тоді у нього раптом знайшлись кошти на власну дитину. Заборгованість зі сплати аліментів становила 76000 грн та була погашена одним платежем на рахунок мами дівчинки.

Раніше Петро Порошенко схвалив посилення відповідальності за несплату аліментів в Україні.

Зокрема, законом передбачені особливості впливу на боржників, котрі мають заборгованість зі сплати аліментів для утримання дітей з інвалідністю та дітей, які мають певні важкі захворювання, враховуючи, що невчасна сплата аліментів має особливо негативні наслідки для дітей з цієї вразливої категорії.

"Горе-мама ніде офіційно не працювала, стягувати було нічого"

Батьки 6-річного Олега розлучились, коли йому було всього 2 роки. Дитина залишилась із батьком, який її повністю утримував. Суд присудив матері виплачувати щомісяця кошти на утримання власної дитини, але жінка ігнорувала постанову. Тож на виконанні в Оболонському відділі державної виконавчої служби столиці уже кілька років було виконавче провадження щодо примусового виконання рішення, а оскільки горе-мама ніде офіційно не працевлаштована та майна не зареєструвала, стягувати було нічого.

Згідно з довідкою-розрахунком, заборгованість по аліментах становила 116795,25 грн. Завдяки вчиненим державним виконавцем діям боржником повністю сплачено на депозитний рахунок відділу суму заборгованості, яка в подальшому перерахована стягувачу.

Фото: В Україні посилили відповідальність за несплату аліментів (pixabay.com)

За словами очільника столичної юстиції Станіслава Куценко, станом на липень 2018 року державними виконавцями стягнуто аліментів на утримання 16 746 дітей у сумі 129 833 545 грн, із яких за рахунок застосування до боржників заходів, передбачених частинами дев’ятою та дванадцятою ст.71 Закону України "Про виконавче провадження", 14 боржників по аліментах перебувають у місцях позбавлення волі.

Державними виконавцями районних відділів ДВС винесено 6275 постанов про обмеження боржників у праві виїзду за межі України, які не оскаржені та не скасовані боржниками.

Крім того, за словами очільника юстиції, державними виконавцями винесено 6275 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, постанов про тимчасове обмеження боржника у праві користування зброєю та 6248 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання, які не оскаржені та не скасовані боржниками.

Захист прав та інтересів дитини є одним із найважливіших напрямків роботи держави. Адже ставлення до дітей, їхніх прав і свобод, повага до їхньої людської гідності якнайточніше відображають рівень гуманності й цивілізованості суспільства.

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Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України роз'яснили нові правила тимчасового виїзду дитини за кордон.

Також стало відомо, що під Києвом горе-мати покинула трирічну дитину.