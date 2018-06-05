"Не сподобався": під Києвом 21-річний хлопець до смерті побив місцевого мешканця

Поліція затримала злочинця

У Київській області 21-річний хлопець забив до смерті жителя Боярки. Про це повідомляє ГУ НП Київської області у соцмережі Facebook.

"Дванадцять діб знадобилося працівникам Києво-Святошинського відділення поліції, щоб 21-річний уродженець Полтавської області постав перед судом за скоєний злочин", - повідомили правоохоронці.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

У ніч на 21 травня у приймальному відділенні районної лікарні від отриманих травм помер 46-річний чоловік. Непритомного чоловіка забрали медики швидкої допомоги на залізничному мосту станції "Боярка".

Майже два тижні дільничні офіцери поліції, працівники карного розшуку і слідчі після опитування сотні громадян і аналізу отриманої інформації змогли вийти "на слід" зловмисника.

Злочинцем виявився 21-річний мешканець Полтавської області, який приїхав до Києва у пошуках роботи.

"За словами затриманого, чоловіка він жорстоко побив за те, що той йому просто "не сподобався", - повідомили правоохоронці.

21-річному хлопцеві оголошено підозру і обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Скріншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

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