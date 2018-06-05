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"Не понравился": под Киевом 21-летний парень до смерти избил местного жителя

STYLERLIFE        05.06.2018 - 14:48
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Полиция задержала преступника

В Киевской области 21-летний парень избил до смерти жителя Боярки. Об этом сообщает ГУ НП Киевской области в соцсети Facebook.

"Двенадцать суток понадобилось работникам Киево-Святошинского отделения полиции, чтобы 21-летний уроженец Полтавской области предстал перед судом за совершенное преступление", - сообщили правоохранители.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

В ночь на 21 мая в приемном отделении районной больницы от полученных травм скончался 46-летний мужчина. Мужчину без сознания забрали медики скорой помощи на железнодорожном мосту станции "Боярка".

Почти две недели участковые офицеры полиции, работники уголовного розыска и следователи после опроса сотни граждан и анализа полученной информации смогли выйти "на след" злоумышленника.

Преступником оказался 21-летний житель Полтавской области, который приехал в Киев в поисках работы.

"По словам задержанного, мужчину он жестоко избил за то, что тот ему просто "не понравился", - сообщили правоохранители.

21-летнему парню объявлено подозрение и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Скриншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

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Теги: полиция, убийство, Киевская область
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