"Не пускають в Крим": журналістка пояснила причину заборони

Фото: Олена Савчук (Social media)

Журналістці Олені Савчук ФСБ заборонило в'їжджати в Крим і РФ до 2028 року

Українській журналістці Олені Савчук заборонили в'їжджати на територію РФ і окупованого Крима. У коментарях виданню "Крим.Реалії" дівчина пояснила, що заборона була зроблена на підставі пункту 1 частини 1 статті 27 Федерального закону про порядок виїзду і виїзду з Росії ("В цілях забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення").

Олена Савчук розповіла, що в момент її затримання на кордоні знімали на відео ту частину, де зачитували причини заборони на в'їзд.

"Мене протримали близько 40 хвилин і взяли відбитки пальців", – прокоментувала журналістка.

Вже відомо, що російська ФСБ наклала заборону на в'їзд Савчук в анексований Крим і сусідню Росію до 2028 року. Це сталося на админгранице між материковою україною і аннексированным півостровом – на території пункту пропуску "Джанкой".

За словами Олени Савчук, "ФСБ береже від неї обороноздатність і безпеку своєї держави".

Міжнародні правозахисні організації та країни Заходу неодноразово звертали увагу на те, що представники російської влади в Криму заважають законній діяльності українських журналістів.

Нагадаємо, раніше журналіст Мирослав Гай попередив українців, що зазвичай на державні свята України РФ та її маріонетки на Донбасі готують якісь провокації.

Також ми писали про те, що Мирослав Гай застерігав українців не їхати в Росію на ЧС-2018 з конкретних причин: "У нас йде війна, кожен день росіяни вбивають кількох українських солдатів і ще десяток ранять. Але справа не в цьому. Справа в тому, що ми їх теж вбиваємо. І набагато більше".

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Відео: РБК-Україна