"Не пускают в Крым": журналистка объяснила причину запрета

Фото: Алена Савчук (Social media)

Журналистке Елене Савчук ФСБ запретило въезжать в Крым и РФ до 2028 года

Украинской журналистке Алене Савчук запретили въезжать на территорию РФ и оккупированного Крыма. В комментариях изданию "Крым.Реалии" девушка пояснила, что запрет был сделан на основании пункта 1 части 1 стати 27 Федерального закона о порядке выезда и выезда из России ("В целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения").

Алена Савчук рассказала, что в моменте ее задержания на границе снимали на видео ту часть, где зачитывали причины запрета на въезд.

"Меня продержали около 40 минут и взяли отпечатки пальцев", – прокомментировала журналистка.

Уже известно, что российская ФСБ наложила запрет на въезд Савчук в аннексированный Крым и соседнюю Россию до 2028 года. Это произошло на админгранице между материковой частью Украины и аннексированным полуостровом – на территории пункта пропуска "Джанкой".

По словам Алены Савчук, "ФСБ бережет от нее обороноспособность и безопасность своего государства".

Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обращали внимание на то, что представители российской власти в Крыму мешают законной деятельности украинских журналистов.

Напомним, ранее журналист Мирослав Гай предупредил украинцев, что обычно на государственные праздники Украины РФ и ее марионетки на Донбассе готовят какие-либо провокации.

Также мы писали о том, что Мирослав Гай предостерегал украинцев не ехать в Россию на ЧМ-2018 по конкретным причинам: "У нас идет война, каждый день россияне убивают нескольких украинских солдат и еще десяток ранят. Но дело не в этом. Дело в том, что мы их тоже убиваем. И намного больше".

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Видео: РБК-Украина