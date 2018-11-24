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"Бережет от меня безопасность": украинской журналистке запретили въезд в Крым

STYLERВойна    24.11.2018 - 15:28
"Бережет от меня безопасность": украинской журналистке запретили въезд в Крым
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Девушка не сможет заехать на украинский полуостров 10 лет

Украинская журналистка Елена Савчук рассказала, что оккупанты запретили ей въезд на территорию аннексированного Крыма на десять лет. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Запрет въезда в Крым и РФ на 10 лет - до августа 2028-го. ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства", - сказала она.

Однако девушка легко нашла выход из сложившейся ситуации.

"Очень жаль, конечно. Зато теперь выхожу из тени и не буду сдерживаться. Готова к комментариям, беседам, дисскусиям, эфирам, консультациям. Дорогие крымские друзья, в Киеве вас всегда ждет удобнейший в мире диван", - подчеркнула она.

&quot;Бережет от меня безопасность&quot;: украинской журналистке запретили въезд в Крым

Скриншот поста (facebook.com/savchuk.alyona)

Напомним, в сети возмущаются фотографиями, на которых дети разных возрастов позируют в военной форме и с оружием в руках в Крыму.

Ранее мы писали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.

А также рассказывали о том, что появилось видео с тренировочной базы Владислава Рослякова.

Видео: РБК-Украина

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