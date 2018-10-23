"Маленькие зеленые человечки": сеть возмущена новыми фото из оккупированного Крыма

Коллаж РБК-Украина

Пользователи предположили, что эти дети скоро будут ездить на танках по улицам

В сети возмущаются фотографиями, на которых дети разных возрастов позируют в военной форме и с оружием в руках. Соответствующие фото опубликовала на своей Twitter-странице известный блогер RoksolanaToday&Крым.

Она показала, что с оружием в руках и в военной форме позируют дети разного возраста и даже младшего дошкольного. Блогер считает, что в ближайшем будущем дети в камуфляжах и с оружием в руках на территории оккупированного Крыма скоро перестанут вызвать подозрения и ужас.

"А вы понимаете, что ребенок, подросток с оружием на улицах Крыма не вызовет никаких подозрений. Даже в балаклаве. Даже на танке? Это просто часть пейзажа оккупированной территории. Фото иллюстрация мысли", - так подписала снимки RoksolanaToday&Крым.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

Скриншот фото (twitter.com/krimrt)

Пользователи в шоке от подобных фотографий и назвали детей "маленькими зелеными человечками".

"Кто-то из этих детей через несколько лет войдет в родную школу с гранатой и автоматом, чтобы показать, что уроки военной подготовки были не зря. А у мамашек слезы умиления превратятся в слезы нестерпной боли. Что ж вы делаете, суки!" - прокомментировал фото пользователь Pitjak.

"Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить". Вот и выстрелило. Закон жанра. И боюсь, что это даже не последний акт...", - написал Леонид Служский.

"Маленькие зеленые человечки", - написала Таня Николаева.

Скриншот комментариев (twitter.com/krimrt)

Напомним, ранее мы писали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.

А также рассказывали о том, что появилось видео с тренировочной базы Владислава Рослякова.

Видео: РБК-Украина