"Маленькі зелені чоловічки": мережа обурена новими фото з окупованого Криму

Колаж РБК-Україна

Користувачі припустили, що ці діти скоро будуть їздити на танках по вулицях

У мережі обурюються фотографіями, на яких діти різних вікових груп позують у військовій формі і зі зброєю в руках. Відповідні фото опублікувала на своїй Twitter-сторінці відомий блогер RoksolanaToday&Крим.

Вона показала, що зі зброєю в руках і в військовій формі позують діти різного віку і навіть молодшого дошкільного. Блогер вважає, що в найближчому майбутньому діти в камуфляжах і зі зброєю в руках на території окупованого Криму скоро перестануть викликати підозри і жах.

"А ви розумієте, що дитина, підліток із зброєю на вулицях Криму не викличе ніяких підозр. Навіть у балаклаві. Навіть на танку? Це просто частина пейзажу окупованій території. Фото ілюстрація думки", - так підписала знімки RoksolanaToday&Крим.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

Скріншот фото (twitter.com/krimrt)

Користувачі в шоці від подібних фотографій і назвали дітей "маленькими зеленими чоловічками".

"Хтось із цих дітей через кілька років увійде в рідну школу з гранатою і автоматом, щоб показати, що уроки військової підготовки були не дарма. А у мамашек сльози розчулення перетворяться в сльози нестерпного болю. Що ж ви робите, суки!" - прокоментував фото користувач Pitjak.

"Якщо в першому акті на сцені висить рушниця, то в останньому вона повинна вистрілити". Ось і вистрілила. Закон жанру. І боюся, що це навіть не останній акт...", - написав Леонід Служський.

"Маленькі зелені чоловічки", - написала Таня Николаєва.

Скріншот коментарів (twitter.com/krimrt)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

А також розповідали про те, що з'явилося відео з тренувальної бази Владислава Рослякова.

Відео: РБК-Україна