"Береже від мене безпеку": українській журналістці заборонили в'їзд в Крим

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Дівчина не зможе заїхати на український півострів 10 років

Українська журналістка Олена Савчук розповіла, що окупанти заборонили їй в'їзд на територію анексованого Криму на десять років. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Заборона в'їзду в Крим і РФ на 10 років - до серпня 2028-го. ФСБ береже від мене обороноздатність і безпеку своєї держави", - сказала вона.

Проте дівчина легко знайшла вихід із ситуації.

"Дуже шкода, звичайно. Зате тепер виходжу з тіні і не буду стримуватися. Готова до коментарів, бесід, дисскусиям, ефірів, консультацій. Дорогі кримські друзі, в Києві на вас завжди чекає зручний в світі диван", - підкреслила вона.

Скріншот поста (facebook.com/savchuk.alyona)

Нагадаємо, в мережі обурюються фотографіями, на яких діти різних вікових груп позують у військовій формі і зі зброєю в руках, Криму.

Раніше ми писали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

А також розповідали про те, що з'явилося відео з тренувальної бази Владислава Рослякова.

Відео: РБК-Україна