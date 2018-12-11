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"Не для себе": відомий художник поділився унікальною колекцією (фото)

STYLERЖиття    11.12.2018 - 19:57
"Не для себе": відомий художник поділився унікальною колекцією (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Художник Володимир Козюк закликав бажаючих використовували зібрані ним рідкісні історичні листівки

Народний художник України Володимир Козюк зібрав цілу колекцію рідкісних листівок періоду кінця XIX початку XX століття, на яких зображено українські пейзажі. Добірку він опублікував на сторінці в соцмережі Facebook.

Як зізнався краєзнавець, пейзажі українських сіл та хатин є для нього однією з найулюбленіших тем. Також він зазначив, що сам особисто займався пошуками "хат під стріхою".

 

Фото: facebook.com/vladimir.koziuk

"Тут рідкісні історичні листівки, хочеться щоб люди використовували цей матеріал, тому прошу поділитися альбом", - закликав художник, фотограф, колекціонер і меценат.

Так, Козюк відданий одному жанру - пейзажу, художник постійно відкриває для себе і для глядачів нові образи й живописні можливості, демонструючи багатство тем і сюжетів: куточки природи, пастероли, чарівні романтичні міражі.

"Можливо ці зображення надихнули досліджувати мою улюблену тему, важко сказати, але у двадцять років, я чітко усвідомив, що ці листівки є історією та надбанням нашої держави!", - написав художник.

Козюк хоче, щоб всі бажаючі використовували зібрані ним рідкісні історичні листівки.

 

Фото: facebook.com/vladimir.koziuk

"Дозволяю використовувати всім бажаючим, адже те, що маю, збирав не для себе, а для українського народу", -наголосив Народний художник України.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Харкові на благодійному мистецькому аукціоні ArtAid зібрали 985 тисяч гривень на користь волонтерів фронтовий медичної служби "Ульф". Спочатку для фронтових медиків розраховували зібрати 90 тисяч.

Також ми писали про те, що навесні в Києві пройшла яскрава виставка-продаж "Українське класичне мистецтво ХХ століття".

Нагадаємо, аукціонний дім Sotheby's, який раніше продав самоуничтожившуюся картину Бенксі, знайшов оригінальне рішення, щоб заробити на неї вдруге. Шедевр вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" був проданий як арт-об'єкт "моментального мистецтва".

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