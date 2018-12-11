"Не для себя": известный художник поделился уникальной коллекцией (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Художник Владимир Козюк призвал желающих использовали собранные им редкие исторические открытки

Народный художник Украины Владимир Козюк собрал целую коллекцию редких открыток периода конца XIX начала XX века, на которых изображены украинские пейзажи. Подборку он опубликовал на странице в соцсети Facebook.

Как признался краевед, пейзажи украинских сел и домов являются для него одной из самых любимых тем. Также он отметил, что сам лично занимался поисками "хат під стріхою".

Фото: facebook.com/vladimir.koziuk

"Здесь редкие исторические открытки, хочется чтобы люди использовали этот материал, поэтому прошу поделиться альбом", - призвал художник, фотограф, коллекционер и меценат.

Так, Козюк отдан одному жанру - пейзажу, художник постоянно открывает для себя и для зрителей новые образы и живописные возможности, демонстрируя богатство тем и сюжетов: уголки природы, пастероли, волшебные романтические миражи.

"Возможно эти изображения вдохновили исследовать мою любимую тему, трудно сказать, но в двадцать лет я четко осознал, что эти открытки являются историей и достоянием нашего государства!", - написал художник.

Козюк хочет, чтобы все желающие использовали собранные им редкие исторические открытки.

Фото: facebook.com/vladimir.koziuk

"Разрешаю использовать всем желающим, ведь то, что имею, собирал не для себя, а для украинского народа", - подчеркнул Народный художник Украины.

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове на благотворительном художественном аукционе ArtAid собрали 985 тысяч гривен в пользу волонтеров фронтовой медицинской службы "Ульф". Изначально для фронтовых медиков рассчитывали собрать 90 тысяч.

Также мы писали о том, что весной в Киеве прошла яркая выставка-продажа "Украинское классическое искусство ХХ века".

Напомним, аукционный дом Sotheby's, который ранее продал самоуничтожившуюся картину Бэнкси, нашел оригинальное решение, чтобы заработать на ней второй раз. Шедевр уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" был продан как арт-объект "моментального искусства".