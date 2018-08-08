"Не збираюся зупинятися!": адвокат передав нове послання від Сенцова

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сенцов просить перевести його до Сімферопольської лікарні

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що російські медики готові насильно напихати політв'язня медичними препаратами і штучним харчуванням. Про це Дінзе написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дмитро Дінзе опублікував документ, в якому Олег Сенцов просить його перевести в медичний заклад в місті Сімферополь, зокрема, у клінічний багатопрофільний медичний центр "Святителя Луки".

Український режисер обґрунтовує своє прохання тим, що його медична картка знаходиться у лікаря в Сімферополі, а також, якщо раптом погіршиться самопочуття – у Сенцова буде можливість попрощатися з близькими.

Крім того, Дінзе повідомив, що Сенцов не вірить в забезпечувальні заходи з боку РФ. Він розповів, що лікар, до якого режисера привозили раніше, заявив, що прив'яже Сенцова до лікарняного ліжка.

"Головний лікар, як дізнався, кого до нього привезли, сказав, що прив'яже Олега до лікарняного ліжка, напічкає його насильно медичними препаратами і штучним харчуванням. Якщо ж Олег буде відмовлятися, то трубу з штучним харчуванням поставить в ніс або рот, на крайній випадок у задній прохід. Ось такі лікарі в Росії бувають. Каральна медицина", – написав Дінз.

Скріншот поста (facebook.com/Дмитро Дінз)

В документі, який опублікував Дінзе видно, що Олег Сенцов написав кілька рядків від руки. Він передав всім привіт і повідомив, що не збирається зупинятися.

"Я не хворію, а голодую і не збираюся зупинятися. Всім дякую. Всім великий привіт. Слава Україні!", – зазначив у своєму посланні Сенцов.

Скріншот фото (facebook.com/Дмитрий Дінз)

Нагадаємо, раніше Дінзе повідомив, що стан Олега Сенцова погіршується. У режисера слабкий пульс (до 40 ударів на хвилину) і низький рівень гемоглобіну.

Керівництво колонії вмовляє Сенцова на госпіталізацію, але він не погоджується. Крім того, Дінзе проти транспортування свого підзахисного, так як Олег може не перенести переміщення.

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Відео: РБК-Україна