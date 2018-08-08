"Не собираюсь останавливаться!": адвокат передал новое послание от Сенцова

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сенцов просит перевести его в Симферопольскую больницу

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что российские медики готовы насильно пичкать политзаключенного медицинскими препаратами и искусственным питанием. Об этом Динзе написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Динзе опубликовал документ, в котором Олег Сенцов просит его перевести в медицинское учреждение в городе Симферополь, в частности, в клинический медицинский многопрофильный центр "Святителя Луки".

Украинский режиссер обосновывает свое прошение тем, что его медицинская карта находится у лечащего врача в Симферополе, а также, если вдруг ухудшится самочувствие – у Сенцова будет возможность попрощаться с близкими.

Кроме того, Динзе сообщил, что Сенцов не верит в обеспечительные меры со стороны РФ. Он рассказал, что врач, к которому режиссера привозили ранее, заявил, что привяжет Сенцова к больничной койке.

"Главный врач, как узнал, кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напичкает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос, либо рот, на крайний случай в за*ницу. Вот такие врачи в России бывают. Карательная медицина", – написал Динзе.

Скриншот поста (facebook.com/Дмитрий Динзе)

В документе, который опубликовал Динзе видно, что Олег Сенцов написал несколько строчек от руки. Он передал всем привет и сообщил, что не собирается останавливаться.

"Я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо. Всем большой привет. Слава Украине!", – отметил Сенцов в своем послании.

Скриншот фото (facebook.com/Дмитрий Динзе)

Напомним, ранее Динзе сообщил, что состояние Олега Сенцова ухудшается. У режиссера слабый пульс (до 40 ударов в минуту) и низкий уровень гемоглобина.

Руководство колонии уговаривает Сенцова на госпитализацию, но он не соглашается. Кроме того, Динзе против транспортировки своего подзащитного, так как Олег может не перенести перемещение.

Также мы сообщали о том, что в Москве известный кинокритик провел одиночный пикет в поддержку политзаключенных.

Видео: РБК-Украина