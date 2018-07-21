"Не вберегли тебе": у РФ померла легендарна перекладачка книг про Гаррі Поттера

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Дата і місце похорону поки не уточнюється

У п'ятницю, 20 липня, стало відомо про загибель російської перекладачки Марії Співак, яка придбала популярність після перекладу книг про Гаррі Поттера. Про це повідомила директор видання "Фантом прес" і близька приятелька жінки Алла Штейман на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні померла Маша Співак. Моя дорога подруга, вибач, що не вберегли тебе. Подробиці і дату похорону повідомлю пізніше", - сказала вона.

Слід уточнити, що широку популярність Марія Співак набула після того, як випустила альтернативний переклад романів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, який отримав вельми неоднозначні оцінки читачів.

Фото: загибла перекладачка Марія Співак facebook.com/alla.shteynman)

Після тривалого скандалу і переведення частини "Гаррі Поттер і Вогняна чаша" жінка припинила писати під своїм прізвищем. Пізніше в мережі з'явилися частині "Гаррі Поттер і Орден Фенікса", "Гаррі Поттер і Принц-напівкровка", написані в стилістиці Співак. Але там перекладачем значилася така собі Ем.Тасамая.

Звернемо увагу, що Співак була удостоєна другого місця в номінації "проза" за переклад роману Ніколаса Дрейсона "Книга птахів Східної Африки".

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