"Не уберегли тебя": в РФ скончалась легендарная переводчица книг о Гарри Поттере

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Дата и место похорон пока не уточняется

В пятницу, 20 июля, стало известно о гибели российской переводчицы Марии Спивак, которая приобрела популярность после перевода книг о Гарри Поттере. Об этом сообщила директор издания "Фантом пресс" и близкая приятельница женщины Алла Штейман на своей странице в Facebook.

"Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. Подробности и дату похорон сообщу позже", - сказала она.

Следует уточнить, что широкую популярность Мария Спивак приобрела после того, как выпустила альтернативный перевод романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, который получил весьма неоднозначные оценки читателей.

Фото: погибшая переводчица Мария Спивак (facebook.com/alla.shteynman)

После долгого скандала и перевода части "Гарри Поттер и Огненная чаша" женщина прекратила писать под своей фамилией. Позже в сети появились части "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и Принц-полукровка", написанные в стилистике Спивак. Но там переводчиком значилась некая Эм.Тасамая.

Обратим внимание, что Спивак была удостоена второго места в номинации "проза" за перевод романа Николаса Дрейсона "Книга птиц Восточной Африки".

Напомним, в Нижнем Тагиле Свердловской области умерла советская и российская актриса, народная артистка России, первая супруга барда Владимира Высоцкого, Иза Высоцкая (по первому браку Жукова, в девичестве - Изольда Мешкова). Артистке был 81 год.

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