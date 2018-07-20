Умерла первая жена Владимира Высоцкого

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Артистке был 81 год

В Нижнем Тагиле Свердловской области умерла советская и российская актриса, народная артистка России, первая супруга барда Владимира Высоцкого, Иза Высоцкая (по первому браку Жукова, в девичестве - Изольда Мешкова). Артистке был 81 год. Об этом сообщает ТАСС.

"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)", - рассказала директор Нижнетагильского драматического театра имени Д. Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова.

"В театре прощания не будет, потому что она просила, когда была жива, чтобы ее в театре запомнили живой актрисой", - отметила Анисимова

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в городе Горький, который теперь называется Нижний Новгород. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ.

Какой-то период жизни (1958-1960 г.) работала актрисой в Киеве в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки.

Также актриса работала в Ростове-на-Дону, Перми, Владимире и Лиепае.

25 апреля 1960 года Изольда вышла замуж за Владимира Высоцкого. Официальный брак продлился до мая 1965 года. Высоцкий был ее вторым супругом.

Они познакомились во время репетиций студенческого спектакля "Гостиница "Астория" (Высоцкий также поступил в Школу-студию МХАТ). Тогда Изольда Жукова была студенткой третьего курса, она была старше Высоцкого на один год. Осенью 1957 года Владимир и Иза начали жить вместе на Первой Мещанской. Брак зарегистрировать они не могли, поскольку развод от первого мужа Иза получила не сразу. В июне 1958 года Изольда Жукова окончила школу-студию, получила диплом с отличием и уехала в Киев. Почти каждую субботу Высоцкий приезжал к возлюбленной на выходные, и в понедельник возвращался в Москву.

Фото: facebook.com/NiznetagilskijDramaticeskijTeatr

До последних дней жизни Высоцкая жила в Нижнем Тагиле, где еще с 1970 года служила в Нижнетагильском драматическом театре.

Фото: vk.com/ekbtv

Иза Высоцкая является автором книг воспоминаний о Владимире Высоцком: "Короткое счастье на всю жизнь" (2005 г.) и "С тобой… без тебя" (2017 г.).

Прощание с артисткой состоится 22 июля в зале ритуальной службы "Реквием". Изу Высоцкую похоронят на кладбище на "Аллее Славы".

Напомним, культовый советский поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980-го, в 42 года.

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