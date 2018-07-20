Умерла известная украинская журналистка

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Из жизни ушла волынская журналистка

Сегодня в пятницу, 20 июля, не стало известной волынской журналистки Анастасии Филатенко. Об этом сообщает издание "Нова Волинь".

Анастасия была заслуженной журналисткой Украины, а также заведующей отделения культуры и образования газеты "Волинь-нова" (бывшая "Радянська Волинь").

Фото: Анастасия Филатенко (facebook.com/volynpost)

"Спасибо за несгибаемый характер и любовь к журналистике, Анастасия Владимировна", - написали в газете.

Она родилась 1941 года в селе Речица Киевской области. В 1967 году, после окончания факультета журналистики в Национальной университете имени Тараса Шевченка, Анастасия приехала на работу в редакцию издания "Радянська Волинь". Женщина проработала в газете почти 45 лет.

Напомним, 17 июля ушел из жизни известный российский актер Владислав Жуковский, который многим известен по ролям в популярном телесериале 90-х "Улицы разбитых фонарей" и фильме "Морозко". Артисту было 74 года.

Владислав Жуковский окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В театре он сыграл роли Симеонова-Пищика из пьесы "Вишневый сад", Кощея из "Ивана-царевича", Глупого короля из известных "Бременских музыкантов", Хлынова из комедии Островского "Горячее сердце", Караулова из "Чужого ребенка", Антуана из "Ма-Муре", Толстого из спектакля "Петр и Алексей" и других.

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