Умер актер культового сериала 90-х - "Улицы разбитых фонарей"

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Владислав Жуковский скончался на 74-м году жизни

Вчера, 17 июля, ушел из жизни известный российский актер Владислав Жуковский, который многим известен по ролям в популярном телесериале 90-х "Улицы разбитых фонарей" и фильме "Морозко". Артисту было 74 года. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского драматического театра им. Пушкина, в котором Жуковский работал еще с 1978 года.

Фото: Владислав Жуковский (facebook.com/sibdrama)

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", - сказано в сообщении.

Владислав Жуковский окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В театре он сыграл роли Симеонова-Пищика из пьесы "Вишневый сад", Кощея из "Ивана-царевича", Глупого короля из известных "Бременских музыкантов", Хлынова из комедии Островского "Горячее сердце", Караулова из "Чужого ребенка", Антуана из "Ма-Муре", Толстого из спектакля "Петр и Алексей" и других.

В кино актер запомнился зрителям ролями из "Улиц разбитых фонарей" и "Морозко". Жуковский также преподавал на театральном факультете Красноярского института культуры. В 1990-х годах он начал политическую карьеру, а в 2000 году был избран депутатом Красноярского горсовета, пробыв там три созыва подряд.

Напомним, 14 июля стало известно о смерти американского актера Роджера Перри, который наиболее известен по роли капитана Джона Кристофера в телесериале "Звездный Путь".

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