Помер актор культового серіалу 90-х - "Вулиці розбитих ліхтарів"

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Владислав Жуковський помер на 74-му році життя

Вчора, 17 липня, пішов з життя відомий російський актор Владислав Жуковський, який багатьом відомий за ролями в популярному телесеріалі 90-х "Вулиці розбитих ліхтарів" та фільмі "Морозко". Артистові було 74 роки. Про це повідомляє прес-служба Красноярського драматичного театру ім. Пушкіна, в якому Жуковський працював ще з 1978 року.

Фото: Владислав Жуковсmкий (facebook.com/sibdrama)

"З глибоким сумом повідомляємо, що 17 липня нас назавжди залишив Владислав Якович Жуковський", - сказано в повідомленні.

Владислав Жуковський закінчив Вище театральне училище імені Щепкіна. У театрі він зіграв ролі Симеонова-Пищика із п'єси "Вишневий сад", Кощія з "Івана-царевича", Глупого короля з відомих "Бременських музикантів", Хлинова з комедії Островського "Гаряче серце", Караулова з "Чужої дитини", Антуана з "Ма-Муре", Толстого з вистави "Петр и Алексей" та інших.

У кіно актор запам'ятався глядачам за ролями з "Вулиць розбитих ліхтарів" і "Морозко". Жуковський також викладав на театральному факультеті Красноярського інституту культури. У 1990-х роках він почав політичну кар'єру, а в 2000 році був обраний депутатом Красноярської міськради, пробувши там три скликання поспіль.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо про смерть американського актора Роджера Перрі, який найбільш відомий по ролі капітана Джона Крістофера в телесеріалі "Зоряний Шлях".

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