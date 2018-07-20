Померла відома українська журналістка

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З життя пішла волинська журналістка

Сьогодні у п'ятницю, 20 липня, не стало відомої волинської журналістки Анастасії Філатенко. Про це повідомляє видання "Нова Волинь".

Анастасія була заслуженою журналісткою України, а також завідуючою відділення культури і освіти газети "Волинь-нова" (колишня "Радянська Волинь").

Фото: Анастасія Філатенко (facebook.com/volynpost)

"Спасибі за незламний характер і любов до журналістики, Анастасіє Володимирівно", - написали в газеті.

Вона народилася 1941 року в селі Річиця Київської області. У 1967 році, після закінчення факультету журналістики в Національному університеті імені Тараса Шевченка, Анастасія приїхала на роботу в редакцію видання "Радянська Волинь". Жінка пропрацювала в газеті майже 45 років.

Нагадаємо, 17 липня пішов з життя відомий російський актор Владислав Жуковський, який багатьом відомий за ролями в популярному телесеріалі 90-х "Вулиці розбитих ліхтарів" та фільмі "Морозко". Артистові було 74 роки.

Владислав Жуковський закінчив Вище театральне училище імені Щепкіна. У театрі він зіграв ролі Симеонова-Пищика із п'єси "Вишневий сад", Кощія з "Івана-царевича", Глупого короля з відомих "Бременських музикантів", Хлинова з комедії Островського "Гаряче серце", Караулова з "Чужої дитини", Антуана з "Ма-Муре", Толстого з вистави "Петр и Алексей" та інших.

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