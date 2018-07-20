Померла перша дружина Володимира Висоцького

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Акторці був 81 рік

В Нижньому Тагілі Свердловської області померла радянська і російська актриса, народна артистка Росії, перша дружина барда Володимира Висоцького, Іза Висоцька (за першим шлюбом Жукова, в дівоцтві - Ізольда Мєшкова). Їй був 81 рік. Про це повідомляє ТАСС.

"Іза Костянтинівна померла сьогодні вранці, в 05:30 (03:30 мск)", - розповіла директор Нижньотагільського драматичного театру імені Д. Мамина-Сибіряка Ольга Анісімова.

"В театрі прощання не буде, тому що вона просила, коли була жива, щоб її в театрі запам'ятали живою актрисою", - зазначила Анісімова

Іза Висоцька народилася 22 січня 1937 року в місті Горький, яке тепер називається Нижній Новгород. У 1958 році закінчила Школу-студію МХАТ.

Якийсь період життя (1958-1960 р.) працювала актрисою в Києві у Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки.

Також актриса працювала в Ростові-на-Дону, Пермі, Володимирі та Лієпаї.

25 квітня 1960 року Ізольда вийшла заміж за Володимира Висоцького. Офіційний шлюб тривав до травня 1965 року. Висоцький був її другим чоловіком.

Вони познайомилися під час репетицій студентської вистави "Готель "Асторія" (Висоцький також поступив в Школу-студію МХАТ). Тоді Ізольда Жукова була студенткою третього курсу, вона була старша за Висоцького на один рік. Восени 1957 року Володимир і Іза почали жити разом на Першій Міщанській. Шлюб зареєструвати вони не могли, оскільки розлучення від першого чоловіка Іза отримала не відразу. У червні 1958 року Ізольда Жукова закінчила школу-студію, отримала диплом з відзнакою і поїхала в Київ. Майже кожну суботу Висоцький приїжджав до коханої на вихідні, і в понеділок повертався в Москву.

Фото: facebook.com/NiznetagilskijDramaticeskijTeatr

До останніх днів життя Висоцька жила в Нижньому Тагілі, де ще з 1970 року служила в Нижньотагільському драматичному театрі.

Фото: vk.com/ekbtv

Іза Висоцька є автором книг спогадів про Володимира Висоцького: "Коротке щастя на все життя" (2005) і "З тобою... без тебе" (2017 р.).

Прощання з артисткою відбудеться 22 липня в залі ритуальної служби "Реквієм". Ізу Висоцьку поховають на кладовищі на "Алеї Слави".

Нагадаємо, культовий радянський поет, актор, автор і виконавець пісень Володимир Висоцький пішов з життя 25 липня 1980-го, у 42 роки.

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