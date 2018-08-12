"Не забувайте, з чим ми боремося": у Києві побили активіста через підозри в гомосексуалізмі

Микита Понарін (фото: facebook.com/naponarin)

На Андріївському узвозі двох людей побили за те, що вони пили вино, а не пиво

У Києві невідомі побили двох хлопців через те, що вони пили вино, а не пиво, тому що "пиво - це чоловічий напій". Про це розповів на своїй Facebook-сторінці одного з постраждалих Микита Понарін.

За його словами, в ніч на 11 серпня біля посольства Бразилії в Україні за адресою вулиця Боричів Тік, 22, на Микиту і його одного було скоєно напад.

"Мотив - банальна ненависть. Їм не подобався мій септум в носі, мої джинси, вино замість пива, тому що тільки пиво - чоловічий напій, і ще багато чого. Ще їм бачилося, що ми цілувалися, на що я випав в осад. З фрази: "Ну чьо, п*дори, подобається в ж*пу їб*тися?", один з них почав бити", - написав Микита.

Скріншот поста (facebook.com/naponarin)

За його словами, нападників було 5 чи 6 осіб. На одному з хуліганів нібито була балаклава і пістолет в руках.

"Втекти ми не могли - пістолет був спрямований на мене, а вони перегородили дорогу. Саму бійку я погано пам'ятаю... Ми звернулися в поліцію, сходили в лікарню, зробили все, щоб розслідування було успішним. Шанси будуть тільки в тому випадку, якщо у будівлі бразильського посольства, де це сталося, є працюючі камери. Але я не дуже на це сподіваюся", - зазначив постраждалий.

Микита Понарін (фото: facebook.com/naponarin)

Микита Понарін (фото: facebook.com/naponarin)

"Якщо причина цієї ненависті - те, що я "захищаю мужиків у сукнях" - окей. Отже, здається, я все роблю правильно. Буду захищати і мужиків в сукнях, і голих жінок, і погано одягнених дітей. Вважаю це своєрідним посвяченням, після якого ми вийшли більш ніж гідно. Все буде круто, хлопці, Київ все ще прекрасний, довб***ів багато скрізь, а друзів, повірте, ще більше", - резюмував Понарін.

Скріншот поста (facebook.com/naponarin)

Нагадаємо, що раніше в Конотопі вандали розмалювали стіни приміщення, переплутавши рівність за права жінок з ЛГБТ.

Відео: РБК-Україна