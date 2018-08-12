"Не забывайте, с чем мы боремся": в Киеве избили активиста из-за подозрения в гомосексуализме

Никита Понарин​​​​​​​ (фото: facebook.com/naponarin)

На Андреевском спуске двух человек избили из-за того, что они пили вино, а не пиво

В Киеве неизвестные избили двух парней из-за того, что они пили вино, а не пиво, потому что "пиво - это мужской напиток". Об этом рассказал на своей Facebook-странице один из пострадавших Никита Понарин.

По его словам, в ночь на 11 августа возле посольства Бразилии в Украине по адресу улица Боричев Тик, 22, на Никиту и его друга было совершено нападение.

"Мотив - банальная ненависть. Им не нравился мой септум в носу, мои джинсы, вино вместо пива, потому что только пиво - мужской напиток, и еще много чего. Еще им виделось, что мы целовались, на что я вообще выпал в осадок. С фразой: "Ну че, п*доры, нравится в ж*пу еб*ться?", один из них начал бить", - написал Никита.

Скриншот поста (facebook.com/naponarin)

По его словам, нападавших было 5 или 6 человек. На одном из хулиганов якобы была балаклава и пистолет в руках.

"Убежать мы не могли - пистолет был направлен на меня, а дорогу они перегородили. Саму драку я плохо помню... Мы обратились в полицию, сходили в больницу, сделали все, чтобы расследование было успешным. Шансы будут только в том случае, если у здания бразильского посольства, где это произошло, есть работающие камеры. Но я не сильно на это надеюсь", - отметил пострадавший.

Никита Понарин (фото: facebook.com/naponarin)

Никита Понарин​​​​​​​ (фото: facebook.com/naponarin)

"Если причина этой ненависти - то, что я "защищаю мужиков в платьях" - окей. Значит, кажется, я все делаю правильно. Буду защищать и мужиков в платьях, и голых женщин, и плохо одетых детей. Считаю это своеобразным посвящением, после которого мы вышли более чем достойно. Все будет круто, ребят, Киев все еще прекрасен, долб***ов много везде, а друзей, поверьте, еще больше", - резюмировал Понарин.

Скриншот поста (facebook.com/naponarin)

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Видео: РБК-Украина