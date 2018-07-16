Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)

STYLER LIFE 16.07.2018 - 15:08
Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

Пригода сталася на трасі на місто Пустомити

Сьогодні, 16 липня, о 8:30 сталася дорожньо-транспортна пригода недалеко від міста Львів. Про це повідомляє користувач Maryana Dovga на сторінці групи громадської організації Варта1 у Facebook.

Пригода сталася на автотрасі на місто Пустомити – районний центр Львівської області.

Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)

Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)

Фото: ДТП недалеко від Львова (facebook.com/groups/govarta1)

Варто відзначити, що ДТП сталася за участю поліції.

Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)
Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)
Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)
 

Фото: ДТП недалеко від Львова (facebook.com/groups/govarta1)

"8:30 ДТП, за участю поліції. Дорога на Пустомити", - йдеться у публікації.

Користувачі відреагували на цей пост. Деякі стали жартувати з цього приводу, а деякі - обурені тим, що сталося.

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Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)

Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)Скріншоти коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

Нагадаємо, у Харкові 15 автомобілів патрульної поліції намагалися зупинити і затримати одного п'яного водія. Нетверезий чоловік влаштував ДТП у центрі міста і намагався втекти. При затриманні в іномарці порушника виявили ще одні номери для транспортного засобу.

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Теги:  ДТП,  Львовская область,  полиция