Недалеко від Львова сталася ДТП за участю поліції (фото)

Пригода сталася на трасі на місто Пустомити
Сьогодні, 16 липня, о 8:30 сталася дорожньо-транспортна пригода недалеко від міста Львів. Про це повідомляє користувач Maryana Dovga на сторінці групи громадської організації Варта1 у Facebook.
Пригода сталася на автотрасі на місто Пустомити – районний центр Львівської області.
Фото: ДТП недалеко від Львова (facebook.com/groups/govarta1)
Варто відзначити, що ДТП сталася за участю поліції.
Фото: ДТП недалеко від Львова (facebook.com/groups/govarta1)
"8:30 ДТП, за участю поліції. Дорога на Пустомити", - йдеться у публікації.
Користувачі відреагували на цей пост. Деякі стали жартувати з цього приводу, а деякі - обурені тим, що сталося.
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Скріншоти коментарів (facebook.com/groups/govarta1)
Нагадаємо, у Харкові 15 автомобілів патрульної поліції намагалися зупинити і затримати одного п'яного водія. Нетверезий чоловік влаштував ДТП у центрі міста і намагався втекти. При затриманні в іномарці порушника виявили ще одні номери для транспортного засобу.
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